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«Украине конец»: в Великобритании отреагировали на запуск «Северного потока - 2»

Анна Касаткина
19:46 05.06.2021
Киев лишился газа, так как не платил за него, отметили британцы.
«Украине конец»: в Великобритании отреагировали на запуск «Северного потока - 2»
© Фото: Max Kukurudziak Unsplash
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Украине грозят большие неприятности из-за запуска «Северного потока - 2». Такую точку зрения выразили читатели британского издания Express.

Россия является надежным источником энергии для западных стран, считают пользователи.

«Киев лишится газа только потому, что он не платит за него», - отметил читатель под ником ofNoFixedAbode.

Пользователь под ником Godfather1 уверен, что когда газопровод будет полностью достроен «Украине конец».

Некоторые поделились своей точкой зрения относительно политики США в отношении российского проекта. Один из читателей уверен, что бывший президент Дональд Трамп не допустил бы завершения строительства газопровода, в отличие от «мягкотелого» Джо Байдена. Другой же отметил, что Байден не видит смысла в новых ограничениях, так как «Северный поток - 2» все равно будет завершен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский проект ставит крест на транзите газа через страну. Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, считает, что на Украине «сами своими руками все сломали».

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