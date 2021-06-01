Зеленский заявил о «флеш-рояле» у России из-за «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Северный поток — 2» ставит крест на транзите газа через территорию Украины. Об этом сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Если они завершат техническую сторону "Северного потока — 2" в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было», — сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что Москва якобы использует данный проект для реализации своих целей в Крыму и Донбассе.

«"Северный поток — 2" на сегодня — это козырная ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа», — считает глава государства.

Проект предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год 2468 км длиной. Он проходит через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Дании, Швеции и Германии. Трубопровод пролегает по дну Балтийского моря. Против его строительства выступают несколько стран Европы, Украина и США. Последние хотят поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.

Изначально трубопровод должны были ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций со стороны Соединенных Штатов. В воскресенье, 23 мая, стало известно, что баржа-трубоукладчик «Фортуна» возобновила работы по укладке «Северного потока - 2» в водах Германии.