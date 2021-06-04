«Мы должны всех кормить?»: Путин ответил на слова Зеленского о транзите газа через Украину

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил в ответ на замечание о значимости для Украины российских денег за транзит газа заявил, что РФ не обязана всех кормить.

«Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая - всех кормить что ли?» - сказал российский лидер.

Путин считает, что Киев своими действиями снижает свою прибыль от транзита газа.

«Они сейчас получают от нас за транзит 1,5 миллиарда долларов, получали бы три, четыре, пять, сами своими руками все сломали», — заявил президент РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Северный поток - 2» ставит крест на транзите газа через территорию Украины. Он также назвал этот проект «флеш-роялем» в руках России, ее «козырной ставкой», которую еще и частично поддерживают страны Европы.