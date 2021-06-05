Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире ПМЭФ-2021 ТЕГИ

Путин заявил, что Россия есть, была и будет

Олеся Степакова
12:53 05.06.2021
Российский лидер также подчеркнул, что не Россия «загнала» российско-американские отношения в то состояние, в котором они находятся сегодня.
Путин заявил, что Россия есть, была и будет
© Фото: kremlin.ru
Читайте нас на:

Россия была, есть и будет, как и США, которые играют важную роль в мире, и с этим надо смириться. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Мы что ли вводили санкции против США? Это же США против нас санкции вводили и продолжают вводить по каждому поводу и без повода вообще. Только потому, что мы существуем. Но с этим придется смириться. Россия есть, была и будет. Как есть и будут США, которые играют важную роль в мире. Очень бы хотелось, чтобы они играли стабилизирующую роль», – заявил президент.

Российский лидер также подчеркнул, что не Россия «загнала» российско-американские отношения в то состояние, в котором они находятся сегодня.

Путин добавил, что рассчитывает, что его встреча с президентом США Джо Байденом 16 июня в Женеве пройдет в конструктивном русле.

Ранее, в рамках ПМЭФ, российский лидер заявил, что США столкнулись с типичными проблемами империй и идут по пути СССР. Путин сообщил, что угрозы со стороны США продолжаются, и инициаторы исходят, видимо, из того, что экономическая, военная, политическая мощь Штатов такая, что это не страшно.

Владимир Путин в пятницу, 4 июня, по видеосвязи пообщался с главами мировых информационных агентств. К разговору с российским лидером были приглашены журналисты из Австрии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Катара, Китая, Южной Кореи, США, Турции, Франции и Японии. Беседа получилась продолжительной и откровенной. Президент РФ ответил на множество актуальных вопросов, в том числе касающихся острых для мировой политики тем.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:21 В стране и мире
Видео
Речной теплоход перевернулся и затонул в Волге
12:03 В стране и мире
Назначен новый директор космодрома Восточный
09:33 В стране и мире
Видео
Китай потребовал от США объяснить вспышку неизвестного вируса незадолго до пандемии
07:44 В стране и мире
Видео
Один из лучших в стране: военный госпиталь имени Бурденко отмечает юбилей
01:46 В стране и мире
Путин допустил ковидные послабления и полеты россиян за границу в сентябре
Популярное
Ученый рассказал, откуда в России появился борщевик
Видео
Рэпер Моргенштерн устроил скандал на вручении музыкальной премии
Видео
«Мы должны всех кормить?»: Путин ответил на слова Зеленского о транзите газа через Украину
Россиян предупредили об изменении срока выплат пенсий в июне
Видео
Британский фотограф рассказал в ООН правду о конфликте на юго-востоке Украины
СМИ: спецслужбы не смогли убедить правительство США в отсутствии инопланетян
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.