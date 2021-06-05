Путин заявил, что Россия есть, была и будет

Россия была, есть и будет, как и США, которые играют важную роль в мире, и с этим надо смириться. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Мы что ли вводили санкции против США? Это же США против нас санкции вводили и продолжают вводить по каждому поводу и без повода вообще. Только потому, что мы существуем. Но с этим придется смириться. Россия есть, была и будет. Как есть и будут США, которые играют важную роль в мире. Очень бы хотелось, чтобы они играли стабилизирующую роль», – заявил президент.

Российский лидер также подчеркнул, что не Россия «загнала» российско-американские отношения в то состояние, в котором они находятся сегодня.

Путин добавил, что рассчитывает, что его встреча с президентом США Джо Байденом 16 июня в Женеве пройдет в конструктивном русле.

Ранее, в рамках ПМЭФ, российский лидер заявил, что США столкнулись с типичными проблемами империй и идут по пути СССР. Путин сообщил, что угрозы со стороны США продолжаются, и инициаторы исходят, видимо, из того, что экономическая, военная, политическая мощь Штатов такая, что это не страшно.

Владимир Путин в пятницу, 4 июня, по видеосвязи пообщался с главами мировых информационных агентств. К разговору с российским лидером были приглашены журналисты из Австрии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Катара, Китая, Южной Кореи, США, Турции, Франции и Японии. Беседа получилась продолжительной и откровенной. Президент РФ ответил на множество актуальных вопросов, в том числе касающихся острых для мировой политики тем.