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Путин: США твердым шагом идут прямо по пути СССР

Олеся Степакова
11:02 05.06.2021
Такое мнение российский лидер выразил в ходе встречи с главам мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума.
Путин: США твердым шагом идут прямо по пути СССР
© Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин заявил, что что США столкнулись с типичными проблемами империй и идут по пути СССР. Об этом сообщил президент РФ на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

«В чем проблема империй – им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки. Этих купим, этих напугаем, с этими договоримся, этим дадим бусы, этим погрозим военными кораблями. И это решит проблемы. Но количество проблем нарастает. Наступает момент, когда с ними уже не справиться. И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза», – сказал Путин.

Российский лидер сообщил, что угрозы со стороны США продолжаются, и инициаторы исходят, видимо, из того, что экономическая, военная, политическая мощь Штатов такая, что это не страшно.

«Мы слышим угрозы, продолжающиеся из Конгресса, еще откуда-то. Все это делается в ходе внутриполитических процессов США», - подчеркнул Владимир Путин.

Ранее российский лидер заявил, что не ожидает прорыва от встречи с американским президентом Джо Байденом.

Владимир Путин в пятницу, 4 июня, по видеосвязи пообщался с главами мировых информационных агентств. К разговору с российским лидером были приглашены журналисты из Австрии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Катара, Китая, Южной Кореи, США, Турции, Франции и Японии. Беседа получилась продолжительной и откровенной. Президент РФ ответил на множество актуальных вопросов, в том числе касающихся острых для мировой политики тем. 

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