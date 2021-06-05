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В Новосибирске арестовали второго фигуранта дела о применении насилия в отношении полицейских

Иван Линдеманн
12:45 05.06.2021
Под арест на два месяца, то есть до 4 августа 2021 года, был отправлен Руслан Курбанов.
© Видео: Центральный районный суд г. Новосибирска © Фото: Центральный районный суд г. Новосибирска
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Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения для второго подозреваемого в нападении на полицейских. Под арест на два месяца, то есть до 4 августа 2021 года, был отправлен Руслан Курбанов.

Как рассказали в пресс-службе суда, его обвиняют по двум статьям УК РФ: «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти».

Ранее на такой же срок Центральный районный суд арестован еще одного участника потасовки Илькина Исмаилова.

Инцидент произошел 28 мая. В ходе задержания водителя и пассажиров, которые пытались скрыться от сотрудников ДПС, произошла потасовка. В результате один из полицейских случайно выстрелил в голову 19-летнего молодого человека, пытавшегося убежать. Позднее он скончался в больнице.

Через несколько дней сотрудник ДПС был арестован, но накануне его отпустили под подписку о невыезде. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить основания ареста полицейского.

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