Путин спрогнозировал результат встречи с Байденом

Президент России Владимир Путин не ожидает прорыва от встречи с американским лидером Джо Байденом. Об этом глава РФ заявил в интервью Первому каналу.

Путин выразил надежду на то, что встреча пройдет в позитивном ключе.

«Я не ожидаю ничего прорывного в российско-американских отношениях, ничего такого, что могло бы всех нас поразить своими результатами», - добавил он.

По его словам, «само по себе неплохо» то, что они с Байденом встретятся, поговорят о возможностях двусторонних отношений и о вопросах, которые представляют взаимный интерес. Путин также рассчитывает, что будут созданы условия для последующих шагов к нормализации российско-американских отношений и решения тех вопросов, перед которыми стоят два государства и все международное сообщество.

Ранее Путин рассказал о темах, которые планируется затронуть на встрече с американским президентом.