Дерипаска назвал способ удвоить ВВП России за десять лет

Российский предприниматель Олег Дерипаска перечислил условия, при которых ВВП РФ может вырасти в два с половиной раза за десять лет. В первую очередь, по его мнению, необходимо увеличить рынок облигаций с 30 до 70 триллионов рублей. Об этом он рассказал в интервью РБК на полях Петербургского международного экономического форума.

Бизнесмен заявил, что долговой рынок – это «шаг к свободе предпринимателей», но отметил, что без поддержки ЦБ РФ этот вопрос не решить.

Следующим шагом, по мнению Дерипаски, должен стать рынок капитала. Он охарактеризовал его как «полную свободу» и подчеркнул, что, несмотря на санкции, Россия сможет пройти этот путь, как это уже сделали, например, Корея, Китай и Ближний Восток.

Третий шаг – модернизация и наведение порядка в транспортной и таможенной инфраструктуре, рассказал миллиардер.

«У нас основной рынок – это экспортный рынок, нужно быстро туда доехать. Приоритет для нас – это быстрые скоростные грузовые дороги, которые позволят соединить Европу и Азию», – уточнил он.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2021, заявил о темпе роста ВВП около 4% по итогам 2021 года. По словам президента, подобный результат стал возможным благодаря созданному в прошлые годы фундаменту.

В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что что рост ВВП России в апреле текущего года в годовом выражении составил 10,7%.