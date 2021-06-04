Путин заявил о темпе роста ВВП около 4% к концу года

Российская экономика сократилась меньше мировой по итогам 2020 года. К конку нынешнего года рост валового внутреннего продукта составит около четырех процентов, заявил на полях Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин.

«В 2020 году ВВП России сократился меньше, чем мировая экономика. А по итогам текущего года мы уже выйдем на темпы роста около четырех процентов», - сообщил он на встрече представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний-производителей вакцины «Спутник V».

Путин отметил, что подобные результаты стали возможны созданном в предыдущие годы фундаменту и самоотверженной работе многих людей в промышленности, сельском хозяйстве, соцсфере, здравоохранении и науке.

Ранее на пленарном заседании ПМЭФ Путин заявил о необычно большом росте глобального ВВП, который ожидается в этом году.