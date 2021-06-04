Решетников заявил о росте ВВП России в апреле 2021 года на 10,7%
Ранее президент РФ заявил, что российская экономика сократилась меньше мировой по итогам 2020 года.
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Министр экономического развития Максим Решетников рассказал, что рост ВВП России в апреле текущего года в годовом выражении составил 10,7%.
«Рост ВВП 10,7% год к году», - сказал Решетников журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика сократилась меньше мировой по итогам 2020 года. К концу нынешнего года рост валового внутреннего продукта (ВВП) составит около четырех процентов, подчеркнул российский лидер.
Также российский лидер рассказал о необычно большом росте глобального ВВП, который ожидается в текущем году.