Решетников заявил о росте ВВП России в апреле 2021 года на 10,7%

Министр экономического развития Максим Решетников рассказал, что рост ВВП России в апреле текущего года в годовом выражении составил 10,7%.

«Рост ВВП 10,7% год к году», - сказал Решетников журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика сократилась меньше мировой по итогам 2020 года. К концу нынешнего года рост валового внутреннего продукта (ВВП) составит около четырех процентов, подчеркнул российский лидер.

Также российский лидер рассказал о необычно большом росте глобального ВВП, который ожидается в текущем году.