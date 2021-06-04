Песков оценил предстоящую встречу Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в рамках Петербургского экономического форума заявил, что предстоящая встреча Владимира Путина и президента США Джо Байдена очень важна. Однако не должно быть завышенных ожиданий от переговоров, которые должны пройти в Женеве 16 июня.

«Насколько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится. Но иногда соглашаться в том, что мы не соглашаемся, тоже полезно», – уточнил официальный представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Владимир Путин не будет сам поднимать вопрос санкций на встрече со своим американским коллегой Джо Байденом. Пресс-секретарь российского лидера объяснил это просто: Москва - не сторонница санкционной риторики. В свою очередь, американский президент Джо Байден сообщил, что на встрече с Путиным он планирует обсудить вопросы «нарушения прав человека». При этом американский лидер не уточнил, что именно он имеет ввиду.