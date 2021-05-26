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Путин не станет первым поднимать вопрос санкций на встрече с Байденом

Егор Левин
13:09 26.05.2021
В Кремле заявили, что Москва - не сторонница санкционной риторики.
Путин не станет первым поднимать вопрос санкций на встрече с Байденом
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин не будет сам поднимать вопрос санкций на встрече со своим американским коллегой Джо Байденом. Об этом официально сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил это просто: Москва - не сторонница санкционной риторики.

«Президент Путин сам вопрос санкций не поднимает. Не поднимает, потому что Россия никогда не была сторонницей таких санкционных упражнений», - сказал он.

При этом Песков также отметил, что точка зрения России в данном вопросе заключается в том, что санкции неэффективны в целом, вне зависимости от конкретного «места применения». Сообщается, что в данный момент подписание каких-либо документов по итогам встречи не запланировано.

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