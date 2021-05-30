Байден рассказал, о чем намерен поговорить с Путиным

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал тему, которую намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Байдена, он хочет обсудить вопросы «нарушения прав человека». Американский лидер не уточнил, что именно он имеет ввиду.

«С президентом Путиным я встречусь через несколько недель в Женеве. Ясно заявлю, что мы не позволим нарушать эти права человека», - цитирует американского лидера ТАСС.

Встреча президентов США и России состоится 16 июня в Женеве. Незадолго до этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что предстоящая встреча лидеров является жизненно важной для обеспечения американских интересов.