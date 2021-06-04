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Россиянам посоветовали, что делать с долларами после решения ФНБ

Олеся Степакова
09:13 04.06.2021
Днем ранее Антон Силуанов заявил, что Минфин принял решение обнулить долларовые активы в структуре Фонда национального благосостояния.
Россиянам посоветовали, что делать с долларами после решения ФНБ
© Фото: pixabay.com
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Финансовые эксперты посоветовали россиянам не продавать доллары после того, как Минфин объявил о решении изменить структуру Фонда национального благосостояния. Днем ранее глава ведомства Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что Минфин принял решение обнулить долларовые активы в структуре ФНБ.

Силуанов пояснил, что доллары заменят евро, золотом и юанем. В целом доля евро составит 40%, юаня - 30, золота - 20 и по 5% британского фунта и японской иены. Отказ от доллара планируется в течение месяца, добавил министр.

В тоже время инвестиционный стратег Александр Бахтин предлагает тем россиянам, кто получает доход и расходует в рублях, не менее 30-40% средств держать в валюте и валютных активах.

«Личные валютные стратегии не должны определяться заявлениями министра финансов», – цитирует эксперта РИА Новости.

По словам эксперта Андрея Кочеткова, изменения в ФНБ отражают пока что политические решения руководства страны по отвязке от доллара.

В начале апреля в Европарламенте призвали отключить отключить Россию от международной банковской платежной системы SWIFT в случае «продолжения агрессии» на Украине. Впоследствии верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что институты ЕС ограничены в средствах давления на РФ по вопросам отключения от данной системы. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отключение России от международной расчетной системы SWIFT не станет неожиданной новостью для РФ.

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