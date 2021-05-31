Лавров ответил на предложение об отключении России от SWIFT

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отключение России от международной расчетной системы SWIFT не станет неожиданной новостью для РФ.

«Я уверен, что наше правительство, наш Центральный банк, соответствующие финансовые власти готовят возможные решения, если будет предпринята попытка подорвать наши возможности обеспечивать свободный обмен в рамках многосторонней торговой системы, в рамках норм Всемирной торговой организации», — сказал он.

Как утверждает глава российского дипломатического ведомства, возможность прекращения работы SWIFT на территории РФ не стоит исключать.

«Я не знаю, какие конкретно решения будут приняты западными странами, владельцами SWIFT и какие рычаги, какие методы давления на них могут оказываться», — заявил глава МИД.

Кроме того, было подчеркнуто, что данная платежная система в течение долгого времени позволяла обслуживать экономические интересы стран — членов Евросоюза и прочих государств, в том числе и России.

«Но мы также понимаем, что Евросоюз и Запад в целом уже не раз доказывал на конкретных делах, что партнер он ненадежный и могут быть ситуации, когда совершенно на пустом месте будут приняты неправомерные решения», — сказал Лавров.

Напомним, что 29 апреля в Европарламенте призвали отключить Россию от данной системы в случае «продолжения агрессии» на Украине. Впоследствии верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что институты ЕС ограничены в средствах давления на РФ по вопросам отключения от SWIFT.