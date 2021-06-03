Силуанов заявил о планах прекратить вкладывать средства ФНБ в доллары

Минфин принял решение обнулить долларовые активы в структуре Фонда национального благосостояния. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме.

«Сегодня у нас по структуре порядка 35 процентов вложений ФНБ в доллары и 35 процентов в евро. Приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью», - сказал он.

Силуанов пояснил, что доллары заменят евро, золотом и юанем. В целом доля евро составит 40 процентов, юаня - 30, золота - 20 и по пять процентов британского фунта и японской йены. Отказ от доллара планируется в течение месяца, добавил министр.

На полях форума Силуанов затронул и тему выхода из кризиса после пандемии и роста цен на продукты. Он рассказал, что в России нет госрегулирования стоимости товаров.

«Нет такого, что мы говорим, что завтра в магазинах хлеб продается только по сто рублей. Поэтому здесь не надо чересчур перегревать эту ситуацию. Да, нас это беспокоит, ситуация с высокими ценами беспокоит. Но есть много инструментов, рыночных инструментов. Моя такая позиция, что жесткого административного ценообразования у нас нет», - отметил глава Минфина.

В рамках форума Силуанов также оценил инфляцию в России.