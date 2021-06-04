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Путин и Фернандес дали старт производству вакцин «Спутник V» в Аргентине

Виктория Ивашечкина
21:15 04.06.2021
Ранее в режиме видеоконференции производство препарата было запущено в Сербии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kremlin Pool
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Лидеры России и Аргентины Владимир Путин и Альберто Фернандес дали старт запуску производства российской вакцины «Спутник V» в Аргентине.

Старт был дан на полях ПМЭФ-2021. Чуть ранее в режиме видеоконференции производство было запущено в Сербии.

Ранее глава минздрава Аргентины Карла Висскотти заявила, что Институт Гамалеи подтвердил качество первых партий российского препарата, произведенного в Аргентине.

Накануне сообщалось, что рекордная партия российской вакцины прибыла в Аргентину. В аэропорту Буэнос-Айреса приземлился самолет с ценным грузом, в котором находилось 818 150 доз лекарственного препарата «Спутник V», разработанного НИЦ имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ.

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