Путин и Фернандес дали старт производству вакцин «Спутник V» в Аргентине

Лидеры России и Аргентины Владимир Путин и Альберто Фернандес дали старт запуску производства российской вакцины «Спутник V» в Аргентине.

Старт был дан на полях ПМЭФ-2021. Чуть ранее в режиме видеоконференции производство было запущено в Сербии.

Ранее глава минздрава Аргентины Карла Висскотти заявила, что Институт Гамалеи подтвердил качество первых партий российского препарата, произведенного в Аргентине.

Накануне сообщалось, что рекордная партия российской вакцины прибыла в Аргентину. В аэропорту Буэнос-Айреса приземлился самолет с ценным грузом, в котором находилось 818 150 доз лекарственного препарата «Спутник V», разработанного НИЦ имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ.