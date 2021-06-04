Путин и Вучич дали старт производству вакцины «Спутник V» в Сербии

Российский лидер Владимир Путин и сербский глава Александр Вучич в рамках ПМЭФ-2021 дали старт производству вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии.

Отмечается, что первая фаза производства российской вакцины от коронавируса - расфасовка - в институте вирусологии, вакцин и сывороток в Белграде была начата с участием по видеосвязи президента РФ и сербского лидера.

По словам Вучича, для него большой честью является запуск производства российской вакцины, разработанной НИЦ имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ, в Сербии.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что нет ни одного летального исхода после применения отечественной вакцины от COVID-19. По его словам, эффективность препарата превышает 96%.