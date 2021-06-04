В стране и мире Коронавирус Рекордная партия вакцины «Спутник V» доставлена в Аргентину Ян Брацкий В аэропорту Буэнос-Айреса приземлился самолет с грузом, в котором находятся 818 150 доз российской вакцины от коронавируса. © Фото: Посольство России,AR, offical twitter Читайте нас на: Рекордная партия российской вакцины от новой коронавирусной инфекции прибыла в Аргентину. В аэропорту Буэнос-Айреса приземлился самолет с ценным грузом, в котором находятся 818 150 доз лекарственного препарата «Спутник V». «Из Москвы в Буэнос-Айрес сегодня прибыла рекордная партия вакцины "Спутник V" (818 150 доз)», - сообщает посольство России в Буэнос-Айресе на своей странице в Twitter. Это не первый подобный рейс. В Латиноамериканскую страну уже доставлялись партии российского лекарства от COVID-19. Более того, Аргентина стала первой страной в Южной Америке, которая начала выпуск российской вакцины. «Спутник V», выпущенный в Аргентине, может быть экспортирован в другие государства Центральной и Латинской Америки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика