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Рекордная партия вакцины «Спутник V» доставлена в Аргентину

Ян Брацкий
04:42 04.06.2021
В аэропорту Буэнос-Айреса приземлился самолет с грузом, в котором находятся 818 150 доз российской вакцины от коронавируса.
Рекордная партия вакцины «Спутник V» доставлена в Аргентину
© Фото: Посольство России,AR, offical twitter
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Рекордная партия российской вакцины от новой коронавирусной инфекции прибыла в Аргентину. В аэропорту Буэнос-Айреса приземлился самолет с ценным грузом, в котором находятся 818 150 доз лекарственного препарата «Спутник V».

«Из Москвы в Буэнос-Айрес сегодня прибыла рекордная партия вакцины "Спутник V" (818 150 доз)», - сообщает посольство России в Буэнос-Айресе на своей странице в Twitter.

Это не первый подобный рейс. В Латиноамериканскую страну уже доставлялись партии российского лекарства от COVID-19. Более того, Аргентина стала первой страной в Южной Америке, которая начала выпуск российской вакцины. «Спутник V», выпущенный в Аргентине, может быть экспортирован в другие государства Центральной и Латинской Америки.

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