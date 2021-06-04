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В посольстве России отреагировали на задержание Сизиковой в Париже

Олеся Степакова
13:04 04.06.2021
В пресс-службе дипмиссии заявили, что будут предпринимать все необходимые действия по защите прав и интересов россиянки.
В посольстве России отреагировали на задержание Сизиковой в Париже
© Фото: Wikimedia
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Пресс-секретарь посольства РФ в Париже Александр Макогонов заявил, что дипломатам известно о задержании россиянки и они находятся в постоянном контакте с французскими властями.

«Находимся в контакте с французскими властями и семьей задержанной, будем предпринимать необходимые действия по защите прав и интересов российской гражданки», - заявил Макогонов.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре со «Звездой» заявил, что пока сложно строить предположения о ситуации с задержанием российской теннисистки Яны Сизиковой, вплоть до выяснения всех обстоятельств случившегося.

По данным СМИ, российскую теннисистку задержали накануне в Париже. Ее подозревают в умышленном проигрыше на турнире «Роллан Гаррос». По информации журналистов газеты, спортсменка была задержана вечером в четверг, 3 июня, когда выходила с сеанса массажа после игры. Также сообщается, что в гостиничном номере Сизиковой прошли обыски.

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