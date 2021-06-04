Тарпищев рассказал о ситуации с задержанной в Париже теннисисткой Сизиковой

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре со «Звездой» заявил, что пока сложно строить предположения о ситуации с задержанием российской теннисистки Яны Сизиковой, вплоть до выяснения всех обстоятельств случившегося.

«Есть регламент есть специально созданные группы, которые занимаются договорными матчами и они собирают материал и подают его. Пока до выяснений, поэтому здесь предполагать сложно», - уточнил он.

Ранее СМИ сообщили, что в Париже задержали российскую теннисистку Яну Сизикову. Ее подозревают в умышленном проигрыше на турнире «Роллан Гаррос». По информации журналистов газеты, спортсменка была задержана вечером в четверг, 3 июня, когда выходила с сеанса массажа после игры. Также сообщается, что в гостиничном номере Сизиковой прошли обыски.

Яна Сизикова является 101-й ракеткой мира в парном разряде. Девушке 26 лет.