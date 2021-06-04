СМИ: россиянку Сизикову задержали в Париже по подозрению в умышленном проигрыше на «Роллан Гаррос»

В Париже задержали российскую теннисистку Яну Сизикову. Ее подозревают в умышленном проигрыше на турнире «Роллан Гаррос». Об этом сообщает Parisien.

По информации журналистов газеты, спортсменка была задержана вечером в четверг, 3 июня, когда выходила с сеанса массажа после игры. Также сообщается, что в гостиничном номере Сизиковой прошли обыски.

Накануне теннисистка в паре с Екатериной Александровой не смогла пройти во второй круг «Ролан Гаррос». Спортсменки уступили австралийкам Сторм Сандерс и Айле Томлянович.

Яна Сизикова является 101-й ракеткой мира в парном разряде. Девушке 26 лет.