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СМИ: россиянку Сизикову задержали в Париже по подозрению в умышленном проигрыше на «Роллан Гаррос»

Иван Линдеманн
12:03 04.06.2021
Также сообщается, что в гостиничном номере спортсменки прошли обыски.
СМИ: россиянку Сизикову задержали в Париже по подозрению в умышленном проигрыше на «Роллан Гаррос»
© Фото: pixabay
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В Париже задержали российскую теннисистку Яну Сизикову. Ее подозревают в умышленном проигрыше на турнире «Роллан Гаррос». Об этом сообщает Parisien.

По информации журналистов газеты, спортсменка была задержана вечером в четверг, 3 июня, когда выходила с сеанса массажа после игры. Также сообщается, что в гостиничном номере Сизиковой прошли обыски.

Накануне теннисистка в паре с Екатериной Александровой не смогла пройти во второй круг «Ролан Гаррос». Спортсменки уступили австралийкам Сторм Сандерс и Айле Томлянович.

Яна Сизикова является 101-й ракеткой мира в парном разряде. Девушке 26 лет.

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