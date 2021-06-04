Армия В Главном храме Вооруженных сил состоялось освящение знамен ВТА Тимур Шерзад На соборной площади пройдут масштабные торжества по случаю юбилея, в том числе, в небе над храмом состоится авиашоу, в котором примут участие «Русские Витязи». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Главном храме Вооруженных сил состоялось знаменательное событие. В честь 90-летия Военно-транспортной авиации там освятили боевые знамена всех полков этой важнейшей составляющей наших ВКС. На соборной площади пройдут масштабные торжества по случаю юбилея, в том числе в небе над храмом состоится авиашоу, в котором примут участие «Русские Витязи». Напомним - Главный храм Вооруженных сил России - один из самых посещаемых храмов Русской православной церкви. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика