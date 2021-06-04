В Главном храме Вооруженных сил состоялось освящение знамен ВТА
На соборной площади пройдут масштабные торжества по случаю юбилея, в том числе, в небе над храмом состоится авиашоу, в котором примут участие «Русские Витязи».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Главном храме Вооруженных сил состоялось знаменательное событие. В честь 90-летия Военно-транспортной авиации там освятили боевые знамена всех полков этой важнейшей составляющей наших ВКС.
На соборной площади пройдут масштабные торжества по случаю юбилея, в том числе в небе над храмом состоится авиашоу, в котором примут участие «Русские Витязи».
Напомним - Главный храм Вооруженных сил России - один из самых посещаемых храмов Русской православной церкви.