Армия Главный храм ВС РФ стал одним из самых посещаемых храмов РПЦ Иван Линдеманн Митрополит Иларион добавил, что богослужения в Главном храме ВС РФ проходят регулярно. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Главный храм Вооруженных сил России стал одним из самых посещаемых храмов Русской православной церкви. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. «Десятки и сотни тысяч людей приходят сюда и для того, чтобы полюбоваться его внешним и внутренним убранством, и, конечно, для того, чтобы принять участие в богослужениях», - сказал он в эфире телеканала «Россия-24». Митрополит Иларион добавил, что богослужения в Главном храме ВС РФ проходят регулярно. Храм, расположенный в подмосковной Кубинке, был освящен патриархом Кириллом 14 июня 2020 года. В эту субботу, 8 мая, в нем прошел молебен в честь Дня Победы. Завтра, 9 мая, на экранах Соборной площади Главного храма ВС РФ будет вестись прямая трансляция Парада Победы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика