Главный храм ВС РФ стал одним из самых посещаемых храмов РПЦ
Главный храм Вооруженных сил России стал одним из самых посещаемых храмов Русской православной церкви. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
«Десятки и сотни тысяч людей приходят сюда и для того, чтобы полюбоваться его внешним и внутренним убранством, и, конечно, для того, чтобы принять участие в богослужениях», - сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
Митрополит Иларион добавил, что богослужения в Главном храме ВС РФ проходят регулярно.
Храм, расположенный в подмосковной Кубинке, был освящен патриархом Кириллом 14 июня 2020 года. В эту субботу, 8 мая, в нем прошел молебен в честь Дня Победы. Завтра, 9 мая, на экранах Соборной площади Главного храма ВС РФ будет вестись прямая трансляция Парада Победы.