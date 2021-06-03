Моргенштерн приехал в суд по делу о пропаганде наркотиков

Рэпер Алишер Моргенштерн, которого обвиняют в пропаганде наркотиков, приехал в Зюзинский суд Москвы на автомобиле McLaren и со спутницей. Музыканта также сопровождает его адвокат Сергей Жорин. Сегодня рассматривается дело о пропаганде запрещенных веществ в песнях репера «Розовое вино - 2» и Family.

Моргенштерн заявил, что на него открыли дело, потому что это кому-то нужно и он докажет свою правоту. В зал суда пустили только музыканта.

«Жену не пускают. Вы можете запрещать мои песни, но не пускать мою жену на мой суд - мой первый суд!» - сказал он.

Рэпер также добавил, что «скорбит по адекватности творчества».

Ранее Лига безопасного Интернета попросила Генеральную прокуратуру проверить рэпера Моргенштерна по поводу возможной пропаганды наркотиков среди детей. По словам директора Лиги безопасного Интернета, члена ОП России Екатерины Мизулиной, подобный контент может разрушительно влиять на здоровье несовершеннолетних, как на духовное, так и физическое, а также психическое развитие подростков.

Моргенштерн также был ранее оштрафован за плагиат. Музыканта обязали заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей в пользу шоумена Олега Лихачева.