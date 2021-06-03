Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Моргенштерн приехал в суд по делу о пропаганде наркотиков

Олеся Степакова
09:47 03.06.2021
Репер заявил, что на него открыли дело, потому что это кому-то нужно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Рэпер Алишер Моргенштерн, которого обвиняют в пропаганде наркотиков, приехал в Зюзинский суд Москвы на автомобиле McLaren и со спутницей. Музыканта также сопровождает его адвокат Сергей Жорин. Сегодня рассматривается дело о пропаганде запрещенных веществ в песнях репера «Розовое вино - 2» и Family.

Моргенштерн заявил, что на него открыли дело, потому что это кому-то нужно и он докажет свою правоту. В зал суда пустили только музыканта.

«Жену не пускают. Вы можете запрещать мои песни, но не пускать мою жену на мой суд - мой первый суд!» - сказал он.

Рэпер также добавил, что «скорбит по адекватности творчества».

Ранее Лига безопасного Интернета попросила Генеральную прокуратуру  проверить рэпера Моргенштерна по поводу возможной пропаганды наркотиков среди детей. По словам директора Лиги безопасного Интернета, члена ОП России Екатерины Мизулиной, подобный контент может разрушительно влиять на здоровье несовершеннолетних, как на духовное, так и физическое, а также психическое развитие подростков.

Моргенштерн также был ранее оштрафован за плагиат. Музыканта обязали заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей в пользу шоумена Олега Лихачева.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:39 В стране и мире
Стали известны подробности взрыва на руднике в Бурятии
09:05 В стране и мире
Опубликованы первые кадры с места ДТП с россиянами в Египте
06:24 В стране и мире
«Нет никакой третьей волны»: Мурашко рассказал о снижении заболеваемости COVID-19
05:28 Армия
Видео
Музей на плаву: сторожевой корабль «Сметливый» превратился в достопримечательность Севастополя
05:35 Армия
Российские миротворцы провели тренировку по обороне наблюдательного поста в Нагорном Карабахе
Популярное
Видео
Несмешной розыгрыш: как мошенники научились обманывать банкоматы
Видео
Диетолог рассказал о бесполезности бездрожжевого хлеба для сидящих на диете
Видео
«Скинул деньги с балкона»: сидевший с Путиным на Параде Победы ветеран рассказал, как его обокрали мошенники
Видео
Спасенный во льдах: экипаж ледокола «Александр Санников» нашел пропавшего на Ямале пса
СМИ: сценограф Киркорова и Пугачевой Борис Краснов впал в кому
Видео
Быстрее, тише и эффективнее: новейшая атомная подлодка «Казань» прибыла для несения службы в Северном флоте
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.