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МВД попросили проверить интервью Юрия Дудя на пропаганду наркотиков

Олеся Степакова
12:48 05.04.2021
Лига безопасного интернета обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД c просьбой проверить одно из интервью журналиста.
МВД попросили проверить интервью Юрия Дудя на пропаганду наркотиков
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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Волонтеры организации усмотрели в видео Дудя пропаганду запрещенных веществ.

«Крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют. Ведь большая доля их подписчиков и зрителей — это дети и подростки. Распространение информации, которая может повлечь риск для жизни и здоровья граждан, недопустимо». Об этом ТАСС сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина.

Федеральный закон («О наркотических средствах и психотропных веществах»), а также статья 6.13 КоАП РФ устанавливает запрет пропаганды наркотических средств и психотропных веществ в Интернете, напомнила Мизулина.

По ее словам, такие сведения могут повлечь деструктивное воздействие на здоровье, духовное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних.

Ранее Лига безопасного интернета обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить рэпера Моргенштерна по поводу возможной пропаганды наркотиков среди детей.

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