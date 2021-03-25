В стране и мире Суд оштрафовал Моргенштерна за плагиат Иван Линдеманн Рэпер заплатит 300 тысяч рублей. © Фото: morgen_shtern, Instagram Читайте нас на: Моргенштерн заплатит штраф в размере 300 тысяч рублей. Кировский районный суд Уфы взыскал с рэпера эту сумму в пользу шоумена Олега Лихачева. Последний подал заявление из-за того, что музыкант исполнял его песню «Владимир Путин молодец» без разрешения. «Суд признает незаконным использование Моргенштерном песни Лихачева и взыскал в пользу истца 300 тысяч рублей. Кроме того, суд запретил использование музыкального произведения Моргенштерном без разрешения автора», - приводит слова судьи РИА Новости. Также Лихачев просил суд обязать Моргенштерна принести публичные извинения, однако данное требование не было удовлетворено. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика