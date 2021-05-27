В каждом пункте проведения ЕГЭ в целях безопасности организуют пост МВД
Пост МВД появится в каждом пункте проведения ЕГЭ в этом году.
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В каждом пункте проведения ЕГЭ появится пост МВД для обеспечения безопасности школьников. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Есть поручение президента РФ, и в соответствии с этим поручением посты МВД будут в каждом пункте», - заявил Музаев на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
Отмечается, что специальные группы сотрудников правоохранительных органов будут следить за безопасностью проведения экзаменов.
Ранее в ведомстве заявили о необязательности вакцинации школьников перед ЕГЭ. Отмечается, что решение о допуске учеников к сдаче ЕГЭ будет принимать медицинский работник в пункте сдачи экзамена.