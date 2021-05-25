В Рособрнадзоре заявили о необязательности вакцинации школьников перед ЕГЭ

Перед сдачей Единого государственного экзамена школьникам не обязательно проходить вакцинацию от коронавируса. Также необязательным будет предоставление справки о вакцинации, прохождение предварительного тестирования или постоянное ношение средств индивидуальной защиты. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

«Не требуется: приходить на экзамен в масках и перчатках, если такое требование не установлено в вашем регионе; проходить предварительное тестирование на COVID-19 или вакцинацию и предоставлять об этом справки», - говорится в сообщении ведомства в «ВКонтакте».

Отмечается, что решение о допуске учеников к сдаче ЕГЭ будет принимать медицинский работник в пункте сдачи экзамена.

Единые государственные экзамены пройдут с 31 мая по 2 июля. 31 мая – литература, география и химия. 3 и 4 июня – русский язык, 7 июня – профильная математика, 11 июня – история и физика, 15 июня – обществознание.