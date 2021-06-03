Долг перед павшими: в Минобороны рассказали о результатах работы поисковых отрядов

В Управлении Министерства обороны России по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, сотрудники которого накануне отметили 30-летний юбилей, рассказали о работе поисковых отрядов. Их бойцы неустанно возвращают имена погибшим на полях сражений Великой Отечественной войны героям.

Гостем ведущей программы «Между тем» Наталии Метлиной стал заместитель начальника Управления МО РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества, полковник запаса Андрей Таранов.

«Вооруженные силы самостоятельно не смогли бы провести ту колоссальную работу по увековечиванию памяти воинов, которые были оставлены на полях сражений. Тут нам помогли граждане нашей страны. Это те, кто добровольно, в свое свободное время отправляется в экспедиции. Как правило, такими людьми движет любовь к Родине. Когда человек первый раз попадает в поисковый отряд и поднимает своего первого солдата - назад пути для него нет, он прикоснулся к священной истории», - рассказал Таранов.

Самые увлеченные поисковики остаются в отрядах надолго и с годами передают накопленный опыт молодежи. Сегодня в рядах поисковиков немало юношей и девушек, которые с 14 лет могут вступать в отряд.

«Мы этой работой подчеркиваем девиз: "Народ и армия едины". Мы вместе победили в Великой Отечественной войне и теперь наша общая задача восстановить память о героях, которые не пожалели своих жизней. Свою работу мы проводим в местах первичного захоронения и на основании огромного массива архивных документов», - подчеркнул заместитель начальника Управления МО РФ по увековечению памяти погибших.

По его словам, со временем интерес к подобной работе не ослабевает. Многие родственники погибших продолжат интересоваться их судьбой и пытаются выяснить хоть что-то о последних боях с участием своих героических предков.

«Несмотря на то, что прошло столько лет, тысячи людей продолжают искать своих близких. Благодаря нашим ресурсам эти люди получили доступ к первичным документам, по которым можно найти место гибели человека. По одному найденному медальону мы определяем весь взвод и возвращаем имена погибшим героям», - сказал Андрей Таранов.

Благодаря проделанной работе и доступу к архивным документам Минобороны, российским поисковикам удалось вернуть имена 2,4 миллионам павших красноармейцев, которые по разным причинам были оставлены на полях сражений.

Ежегодно управление организует и проводит десятки подводных и наземных экспедиций вместе с поисковым движением России и Русским географическим обществом. Уникальный проект «Память народа» из обобщенного банка данных превратился в проект с элементами искусственного интеллекта. В нем каждый может проследить судьбу своего солдата.