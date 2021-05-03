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За деревней Вдицко: поисковики раскрыли обстоятельства гибели бойцов 2-ой ударной армии

Валентин Гвоздев
09:02 03.05.2021
Найденные останки принадлежат красноармейцам, которые в 1942-ом году попали в окружение и были практически полностью уничтожены в лесах Новгородского района.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Более 200 останков красноармейцев обнаружены во время экспедиции Всероссийской вахты памяти. В этот раз специалисты отправились в Новгородскую область, в то самое место где в 1942-ом году попала в окружение 2-я ударная армия. С помощью глубинного металлоискателя и щупа, поисковики обследовали каждый метр за деревней Вдицко Новгородского района. В мае 1942-го здесь располагался госпиталь, однако, данные о захоронениях не сохранились, обнаружить братскую могилу помогли воспоминания фронтовиков.

«В деревне Вдицко, после предварительных работ, были обнаружены несколько погребальных ям», - рассказал 1-й заместитель руководителя военно-исторического центра СЗФО Сергей Мачинский.

Поисковики копают по науке. Формируют так называемый археологический стол, и затем слой за слоем, бережно снимают грунт. После появления первых останков работы ведутся крайне осторожно.

«Сейчас происходит зачистка стола. Самая главная сложность, отделить друг от друга каждого бойца», - объяснил председатель правления ТРОО Ростислав Ольховский.

В этих местах в 1942-ом году попала в окружение, и практически была уничтожена 2-я ударная армия. Эта страница истории известна, как Трагедия Мясного бора. Поисковики впервые идут по маршруту штаба 2-й ударной. Именно в этих местах погибла сорокатысячная 2-я ударная армия. Здесь в непроходимых болотах, где даже огонь развести можно с трудом, пытались выжить окруженные бойцы. Сами немцы называли это место краем света, а спустя десятилетия, огромная территория получила название «Долина смерти».

В окружение здесь попал и командарм - Андрей Власов, тот самый предатель, которого повесят в 1946-ом году. А тогда вместе со своим штабом, он попробует выбраться из котла. В районе Ольховки штаб поделился на мелкие группы. Генерал Афанасьев, блуждая по немецким тылам, выбрался к партизанам, и позже его забрал самолет. В районе деревни Туховежи генерал Власов сдался в плен немецкому патрулю. В ставке об этом еще ничего не знали, и для спасения командарма были направлены несколько разведгрупп, ни одна из которых не вернулась назад. Они искали Власова, не подозревая, что генерал уже перешел на сторону врага.

Тень предательства Власова легла и на 2-ю ударную. Многие фронтовики, даже спустя десятилетия после войны, старались не рассказывать о том, где воевали. Около 30 тысяч солдат 2-й ударной навсегда остались в этих лесах.

Александр Николаевич вырос в этих местах. Его отец, Николай Иванович Орлов - первый поисковик Советского Союза, с легкой руки газетчиков, его прозвали «комендантом долины смерти». В 46-ом году он начал ходить в лес, находил медальоны, и писал людям со всей страны, о месте гибели их родственников. Александр Николаевич продолжает дело отца.

«Мы находили солдат повсюду, и все с оружием. Убитые лежали в три-четыре ряда», - отметил Командир поискового отряда «Гвардия» новгородской экспедиции «Долина» Александр Орлов.

В этой экспедиции поисковики уже обнаружили останки более 200 красноармейцев. Личности двух бойцов получилось выяснить благодаря медальонам. Поисковики уже попытались связаться с их родственниками. Все солдаты будут перезахоронены с воинскими почестями у мемориала воинам 2-й ударной армии.

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