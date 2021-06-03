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В России планируют создать многоразовую ракету для полетов к Луне

Роман Захаров
04:07 03.06.2021
О намерениях создать такую ракету заявили в госкорпорации Роскосмос.
В России планируют создать многоразовую ракету для полетов к Луне
© Фото: pixabay
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Российскую ракету-носитель сверхтяжелого класса, предназначенную для полетов к Луне, могут оснастить возвращаемыми ступенями для повторного использования. Об этом говорится в материалах Роскосмоса, размещенных на сайте госзакупок.

«В рамках технического проекта должны быть проработаны варианты создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса с ракетой-носителем (РН) на компонентах ракетного топлива кислород и метан, в том числе варианты со спасением и повторным использованием ракетных блоков первой ступени РН», - информирует государственная корпорация.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по науке Александр Блошенко рассказал, что для реализации лунной программы с использованием сверхтяжелой ракеты «Енисей» потребуется около 1,7 триллионов рублей, 800 миллиардов из которых пойдут на создание полезной нагрузки и самих пилотируемых средств.

О планах возобновить лунную программу России в Роскосмосе заявили еще в  прошлом году. Позже в NASA сообщили, что ожидают поддержки от РФ в реализации лунной программы США.

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