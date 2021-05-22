В Роскосмосе назвали сумму реализации лунной программы с использованием «Енисея»

Около 1,7 триллионов рублей понадобится для реализации лунной программы с использованием сверхтяжелой ракеты «Енисей». Об этом рассказал исполнительный директор Роскосмоса по науке Александр Блошенко, отметив, что 800 миллиардов пойдут на создание полезной нагрузки и самих пилотируемых средств.

«Цифра по программе СТК (носитель сверхтяжелого класса) порядка 1,7 триллионов рублей с полезными нагрузками, без полезных нагрузок цифра порядка 800 миллиардов», - сказал он во время выступления на форуме «Новое знание».

Также, по словам Блошенко, Роскосмос собирается в июне этого года представить обновленный проект лунной программы с использованием ракеты «Ангара-А5В» вместо сверхтяжелого «Енисея». При этом исполнительный директор предприятия подчеркнул, что итоговое решение о том, какая конфигурация будет задействована, примет кабмин страны.

«Здесь нужно решение на уровне руководства страны. В правительстве уже лежит проект со сверхтяжем. Сейчас мы доработаем программу под четырехпусковую схему с использованием "Ангары" и внесем в июне в правительство. Будем ждать решения», - объяснил он.

О планах возобновить лунную программу России в Роскосмосе заявили еще в прошлом году. Позже в NASA сообщили, что ожидают поддержки от РФ в реализации лунной программы США.