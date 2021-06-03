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В египетской больнице рассказали о состоянии разбившихся в ДТП туристов из России

Ян Брацкий
01:32 03.06.2021
Среди госпитализированных в General Suez Hospital четверо мужчин, включая одного ребенка и две женщины.
В египетской больнице рассказали о состоянии разбившихся в ДТП туристов из России
© Фото: Zhao Dingzhe globallookpress
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В египетской больнице под наблюдением врачей остаются шестеро россиян, пострадавших сегодня в результате ДТП на трассе между Каиром и Хургадой. Это четверо мужчин, включая маленького ребенка, и две женщины. Об этом «Звезде» сообщил хирург General Suez Hospital, куда доставили пострадавших.

Представитель медицинского учреждения подтвердил, что одна из туристок, к сожалению, погибла. Состояние других россиян, по его словам, находится в пределах нормы, они в порядке.

Трагедия произошла сегодня в 16:30 по местному времени. В микроавтобус, в котором ехали 10 человек, на большой скорости врезался легковой автомобиль. От удара автобус перевернулся.

Остальных пострадавших с места аварии увезли в больницу. Ранее сообщалось, что пассажиры, чье состояние не вызывает опасений медиков, благополучно добрались до своих отелей. Посольство России находится в тесном контакте с пострадавшими соотечественниками и оперативными службами Египта.

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