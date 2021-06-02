В посольстве России в Египте раскрыли обстоятельства смертельного ДТП с туристами

В микроавтобусе, который попал в смертельное ДТП в Египте, находились 10 россиян. Подробности трагического инцидента на автодороге между Каиром и Хургадой «Звезде» рассказали в российском посольстве в Египте. Авария произошла в 16:30 по местному времени, когда в микроавтобус на большой скорости врезался легковой автомобиль.

«В автобус, в котором передвигались россияне, на большой скорости врезался автомобиль. Микроавтобус перевернулся, одна женщина погибла. Ее муж и сын, а также еще несколько человек были доставлены в больницу», - сказали в посольстве.

В российском посольстве выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшей, а также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в дорожной аварии.