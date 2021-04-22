В Кремле заявили о негативном отношении к высылке российских дипломатов из Чехии

В Кремле крайне негативно относятся к высылке российских дипломатов из Чехии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы, конечно же, ко всей этой истерике относимся крайне негативно. Это единственное, что я могу сказать. Давайте дадим возможность дипломатам сформулировать позицию», - сказал представитель Путина.

Ранее Мария Захарова сообщила, что, выдвигая ультиматумы Москве, Прага просто выполняет чей-то заказ. Антироссийские заявления представитель МИД РФ назвала набором слов. Также во внешнеполитическом ведомстве пообещали минимизировать ущерб для россиян после высылки чешских дипломатов.

Дипломатический скандал между странами вспыхнул на прошлой неделе. Тогда Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам в городе Врбетиц в 2014 году. После этого власти страны объявили о высылке сотрудников российского посольства. Москва ответила зеркально.