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«Шизофрения чистой воды»: Лавров прокомментировал происходящее вокруг расследования взрывов во Врбетице

Светлана Головина
10:30 28.04.2021
Министр иностранных дел России назвал происходящее в Чехии вокруг расследования взрывов во Врбетице «шизофренией».
«Шизофрения чистой воды»: Лавров прокомментировал происходящее вокруг расследования взрывов во Врбетице
© Фото: Michaela Rihova, CTK, Globallookpress
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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что происходящее в Чехии вокруг расследования взрывов на складе с оружием во Врбетице является «шизофренией чистой воды».  По его словам, за происходящим в стране можно наблюдать «как за каким-то не очень изящным сериалом».

В частности, речь идет о заявлениях официальных лиц Чехии о причинах произошедшего, а также обвинении президента Милоша Земана в госизмене за то, что он предложил рассматривать все версии произошедшего,  в которые входит и «возможная диверсия со стороны каких-то зарубежных агентов».

«Президент Земан предложил только учитывать и ту версию, которая никогда не опровергалась за все эти семь лет. Его сейчас обвиняют в измене родине. А председатель парламента сказал, что, заявив о необходимости все версии изучить, президент Земан раскрыл государственную тайну. Ну это разве не шизофрения? По-моему, чистой воды», - сказал Лавров в интервью РИА Новости.

В своем заявлении чешский президент отметил, что рассматривает две основные версии взрывов на складе во Врбетице - непрофессиональное обращение со взрывчаткой и операцию иностранных спецслужб. В связи с этим глава государства призвал не делать преждевременных выводов и дождаться окончания расследования.

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