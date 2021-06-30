В АТОР оценили решение властей Кубани о допуске переболевших COVID-19 туристов в отели

Решение властей Краснодарского края по приему туристов - хорошее, однако его недостаточно. К такому выводу склоняется исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Она оценила инициативу властей Кубани по некоторому смягчению ранее озвученных ограничительных мер.

«Власти Краснодарского края пошли навстречу Роспотребнадзору. Это, конечно, хорошо, но этого недостаточно. Есть много россиян, которые не переболели коронавирусом и которым был достаточен отрицательный ПЦР-тест», - сказала она в беседе с РИА Новости.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что с первого августа краевые курорты смогут принимать только привитых от коронавируса туристов. На фоне этих новостей продажи туров в Сочи, Анапу и Геленджик рухнули на 80 процентов, а отельеры принялись подсчитывать грядущие убытки.

Сегодня власти Кубани изменили свое решение. С первого июля в гостиницы и отели смогут заселяться не только привитые, но и переболевшие COVID-19. Кроме того, все ограничительные меры не коснутся гостей в возрасте до шести лет включительно.