Глава МИД РФ прибыл с визитом в Турцию
Министры иностранных дел двух стран планируют обсудить перспективы совместного производства вакцины «Спутник V» и безопасность российских туристов.
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в Турцию. Завтра глава внешнеполитического ведомства РФ проведет переговоры со своим коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Стороны обсудят вопрос организации совместного производства вакцины от коронавируса «Спутник V», а также тему обеспечения безопасности жизни и здоровья находящихся в Турции граждан России с учетом полноценного возобновления двустороннего пассажирского авиасообщения с 22 июня 2021 года.
Официальная Москва возобновила прерванное ранее авиасообщение с Турцией с 22 июня. Путешественникам рекомендовали перед поездкой в отпуск пройти вакцинацию хотя бы одним компонентом вакцины.