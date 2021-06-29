Глава МИД РФ прибыл с визитом в Турцию

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в Турцию. Завтра глава внешнеполитического ведомства РФ проведет переговоры со своим коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Стороны обсудят вопрос организации совместного производства вакцины от коронавируса «Спутник V», а также тему обеспечения безопасности жизни и здоровья находящихся в Турции граждан России с учетом полноценного возобновления двустороннего пассажирского авиасообщения с 22 июня 2021 года.

Официальная Москва возобновила прерванное ранее авиасообщение с Турцией с 22 июня. Путешественникам рекомендовали перед поездкой в отпуск пройти вакцинацию хотя бы одним компонентом вакцины.