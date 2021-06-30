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СМИ узнали подробности задержания младшего брата Александра Кокорина

Виктория Ивашечкина
10:24 30.06.2021
Как утверждается, минувшей ночью родственник футболиста попытался попасть в столичный бар, будучи в состоянии алкогольного опьянения.
СМИ узнали подробности задержания младшего брата Александра Кокорина
© Фото: Григорий Сысоев РИА Новости
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Стали известны подробности инцидента с участием младшего брата российского футболиста Александра Кокорина, Кирилла. Дело в том, что минувшей ночью молодой человек вместе с приятелем пытался попасть в бар без специального QR-кода, передает НТВ.

Как утверждается, оба были пьяны. Когда сотрудники заведения их не пустили, те устроили с ними драку. Приехавшие на место полицейские забрали обоих в отделение.

Кроме того, ряд СМИ сообщают, что, по последним данным, Кирилла Кокорина отпустили из отдела полиции. На него и его приятеля завели административное дело. При этом, по данным канала Mash, адвокат Кирилла Кокорина заявил, что никакой драки не было.

Напомним, осенью 2018 года Кирилл вместе со старшим братом Александром, а также с футболистом Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким стал фигурантом уголовного дела о драке в Москве. В сентябре 2019 года братья вышли на свободу по УДО.

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