Черчесов рассказал о причинах неудачной игры россиян на Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов взял на себя всю ответственность за неубедительную игру национальной команды на чемпионате Европы. По словам наставника сборной, игрокам не хватило куража и эмоций, которые могли бы помочь показать лучшую игру.

«Мы нацеливали футболистов на максимальный результат и признаем, что добиться его не удалось», - приводит «Спорт-экспресс» слова тренера во время выступления на заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС).

Ранее в техническом комитете Российского футбольного союза (РФС) признали игру сборной и работу Черчесова неудовлетворительной. Однако, главному тренеру выражено доверие и он продолжит работу с главной командой страны. По мнению первого вице-президента Российского футбольного союза Никиты Симоняна, главная проблема российского футбола в отсутствии высококлассных игроков.

Внимание игре сборной уделил и президент Владимир Путин в ходе прямой линии. По мнению главы государства, необходимо провести работу, разобравшись в причинах провала, а также выделить то хорошее, что удалось достичь. Лидер страны вместе с тем призвал не посыпать голову пеплом и заверил, что потенциал российский футболистов и хоккеистов является хорошим и позволяется надеяться на лучшее.