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В РФС оценили работу Черчесова на посту главного тренера сборной

Ян Брацкий
15:54 30.06.2021
По мнению первого вице-президента Российского футбольного союза, главный тренер сборной России Станислав Черчесов должен продолжить работу с командой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Игра сборной России на чемпионате Европы по футболу признана неудовлетворительной. Иного решения принять невозможно. Об этом «Звезде» рассказал первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян. Накануне главный тренер национальной команды Станислав Черчесов выступил перед техническим комитетом РФС и отчитался о проделанной работе.

«Прошло все по деловому, мы все проанализировали. Главный тренер отчитался. Разумеется, результаты признаны неудовлетворительными. Другого решения мы и не могли принять. Он проанализировал все, но не говорил, что он виноват. Состав он определял из тех, кто у него есть. Я был в его шкуре. Когда команда проигрывает, вы ничем не оправдаетесь. Вас могут расстреливать из любых точек. Он виноват, что так проиграл. Он признал свои ошибки и поражения. Технический комитет выслушал его, но не мы принимаем решение об отставке. Выражено единогласное доверие тренеру», - заявил Симонян.

Говоря о возможной отставке Черчесова Никита Симонян отметил, что это не выход. С его слов, главная проблема российского футбола в отсутствии высококлассных игроков.

«Главная проблема - резервы. Об этом стоит говорить. Так как наша молодежная команда тоже выступила неудачно. Это говорит о том, что вопрос с резервами у нас не благополучный. Мы не имеем игроков высокого класса, которые смогли бы конкурировать с Бельгией и Данией. Сегодня Бельгия по рейтингу на первом месте, Дания на 10 месте, сборная России на 38 месте. Надо уделить максимум внимания подготовке резервов - это абсолютно. Отставание в классе. Я еще раз говорю, первое, 10 и 38 места. Есть разница? Безусловно», - уверен вице-президент РФС.

Рассуждая о личности Станислава Черчесова и его профессиональных качествах, Симонян призвал вспомнить не только его промахи, но и успехи, которых  тоже было немало.

«Совсем недавно тот же тренер попал в восьмерку лучших команд на чемпионате мира. Понимаете? Кому из тренеров доверится, опять приглашать иностранцев? Сегодня технический комитет, не знаю за высокое руководство, решил, что он доработает до конца своего контракта. Мы выразили ему доверие. Вы все имеете право на другое мнение. Есть вопрос доверия, а есть вопросы другие. Рубить голову. Это ваш подход. Я как профессионал ему бы доверил работу далее. Обыграть Финляндию ведь удалось. Сегодня Финляндия это не та команда, которая пропускала по 10 мячей. Это другая команда. Поэтому с ней надо считаться. Обращение к нашим школам и академиям опять. Чтобы были подготовленные и высококлассные игроки. Вот так», - подвел итог Симонян.

Сборная России на Евро-2020 выступила неудачно, проиграв два из трех матчей группового этапа. Забить удалось лишь дважды. Это сделали Артем Дзюба и Алексей Миранчук.

Внимание игре сборной уделил и президент Владимир Путин в ходе прямой линии. По мнению главы государства, необходимо провести работу, разобравшись в причинах провала, а также выделить то хорошее, что удалось достичь. Лидер страны вместе с тем призвал не посыпать голову пеплом и заверил, что потенциал российский футболистов и хоккеистов является хорошим и позволяется надеяться на лучшее.

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