Путин объяснил, зачем встретился с Байденом

Российский президент Владимир Путин рассказал, для чего он провел встречу с американским коллегой Джо Байденом. В ходе прямой линии глава государства ответил на вопрос жителя Санкт-Петербурга Андрея Чемезова, который поинтересовался, зачем Путин встречался с Байденом, если от него мало что зависит в политическом ключе. При этом Чемезов обратил внимание, что после общения глав России и США в Женеве, которое, как казалось, прошло в конструктивном ключе, со стороны Вашингтона пошли новые провокации и деструкции.

Путин с заключением петербуржца о роли Байдена в политической системе США не согласился.

«От президента Соединенных Штатов многое зависит, хотя там своя политическая система, есть определенные противовесы, от него многое зависит», - пояснил российский лидер.

Путин сравнил политическую ситуацию в США с отношениями в семье, где родители направляют своих детей.

«Условные папы и мамы в тех же Штатах – очень уважаемые аналитики, ученые и практики в прошлом – дают рекомендации своему политическому руководству, своему политическому классу, который находится у власти, в широком смысле слова. Какие рекомендации. Они им говорят: "Послушайте, период, когда мы были абсолютными гегемонами после окончания холодной войны и крушения СССР, период однополярного мира прошел"», - заявил президент.

Он указал, что перед властями США сейчас стоит задача это осознать и перестроить свой политический курс в соответствии с новым мироустройством, в котором Америка больше не является ведущей в мире, и ряд других стран, в том числе Китай и Россия, обладают значительным весом.

«Какие бы санкции ни применяли к России, чем бы нас ни пугали, все равно Россия развивается, ее экономический суверенитет повышается, обороноспособность достигла очень высокого уровня», - отметил Путин.

Он подчеркнул, что отношения между США и Россией нормализуются, когда Вашингтон признает многополярное устройство мира и перестанет разговаривать на языке угроз и санкций.

Глава государства добавил, что в ответ на санкции делать ответные шаги, которые вредят России, страна не будет. Путин также отметил, что многие союзники США не довольны стилем общения со стороны Вашингтона. По мнению главы РФ, «никому не нравится, когда с ними через губу разговаривают».