Путин пообещал не делать «во вред себе» ответных шагов на нарушение США «красных линий»

Россия не станет действовать «во вред себе» в ответ на нарушение США «красных линий». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

«Делать ответные шаги, которые нам самим вредят, мы не собираемся и не будем. Например, до сих пор американцы летают в космос на наших ракетных двигателях, до сих пор используются широко наши ракетные двигатели, чтобы американские космические корабли выходили в космос. Десяток лет поставляли, что же нам приостанавливать, себе во вред что ли?... Если они переходят какие-то границы, мы находим асимметричные способы ответа, которые являются достаточно чувствительными для наших партнеров», - объяснил глава государства.

Затрагивая другую острую политическую тему - российско-украинские отношения - Путин сообщил, что готов пообщаться с президентом Владимиром Зеленским, однако при этом поставил под сомнение целесообразность такой встречи.