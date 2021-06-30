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Путин заявил, что обороноспособность РФ по некоторым параметрам превзошла США

Андрей Аркадьев
14:39 30.06.2021
Также повышается экономический суверенитет России, несмотря на введенные против нашей страны санкции, подчеркнул глава государства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Обороноспособность России по некоторым параметрам превзошла многие страны мира, в том числе Соединенные Штаты Америки, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Обороноспособность достигла очень высокого уровня и во многих параметрах - важнейших - превзошла многие страны мира. По некоторым параметрам в том числе и Соединенные Штаты», - отметил Путин.

По словам главы государства, период однополярного остался в прошлом, происходят стремительные перемены. Путин отметил, что наша страна развивается, несмотря на вводимые против нее санкции.

Он также добавил, что в чем-то санкционное давление пошло на пользу России, создало толчок для развития собственного производства.

Ранее президент, отвечая на вопрос об инциденте с эсминцем Defender у берегов Крыма, назвал случившееся провокацией, за которой стоят не только британцы, но и американцы.

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