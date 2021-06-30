Путин рассказал, кому подчиняется президент

«Российскому народу, избирателю. Люди, когда приходят к урнам для голосования, делают свой выбор, причем на любом уровне - на местном, региональном либо на общенациональном, и, конечно, в данном случае президент, глава государства подчиняется тем людям, которые оказали ему это высокое доверие», - ответил глава государства на соответствующий вопрос.

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