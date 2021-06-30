Путин рассказал, кому подчиняется президент
По словам Владимира Путина, глава государства подчиняется тем людям, «которые оказали ему высокое доверие».
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В России президент подчиняется народу страны. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин во время прямой линии.
«Российскому народу, избирателю. Люди, когда приходят к урнам для голосования, делают свой выбор, причем на любом уровне - на местном, региональном либо на общенациональном, и, конечно, в данном случае президент, глава государства подчиняется тем людям, которые оказали ему это высокое доверие», - ответил глава государства на соответствующий вопрос.
Глава государства также сообщил, что не поддерживает обязательную вакцинацию населения против коронавируса. Кроме того, Путин рассказал, как он и его дочь перенесли вакцину от COVID-19.