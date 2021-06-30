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Путин рассказал, как он и его дочь перенесли вакцину от COVID-19

Виктория Ивашечкина
12:30 30.06.2021
Путин рассказал, как он и его дочь перенесли вакцину от COVID-19.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: sputnikvaccine.com
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Российский лидер Владимир Путин рассказал, как он и его дочь перенесли вакцину от коронавирусной инфекции. В ходе прямой линии президент признался, что привился «Спутником V».

«Дочка моя тоже привилась «Спутником V», была температура 37,5, но в целом все прошло хорошо», - подчеркнул Путин в ходе прямой линии.

Про себя президент РФ рассказал, что после второго укола вакцины у него была вечером температура 37,2, а на следующий день утром - 36,6.

Кроме того, президент призвал россиян в вопросах о коронавирусе прислушиваться к специалистам, а не к тем, кто основывается на слухах.

Ранее Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. По его словам, в этом вопросе никакой неразберихи нет, так как все моменты прописаны в законе «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 1998 года.

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