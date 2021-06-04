Путин расстроился из-за поражения России в матче с Канадой на ЧМ по хоккею

Владимир Путин расстроился из-за поражения России в матче с Канадой на чемпионате мира по хоккею. Об этом сообщил Дмитрий Песков.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что не знает, смотрел ли глава государства игру от начала и до конца.

«Путин расстроился итогами матча российской сборной по хоккею с канадцами, как и мы все», - сказал представитель Кремля.

Матч Россия - Канада состоялся накануне и завершился со счетом 2:1 в пользу канадцев. Решающую шайбу противники забросили в овертайме. Теперь сборная Канады в полуфинале встретится с командой из США.

Напомним, что в последний раз Россия обыгрывала Канаду во время чемпионата мира по хоккею в 2011 году.