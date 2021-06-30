Путин оценил перспективы встречи с Зеленским

Российский президент Владимир Путин оценил вероятность встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как подчеркнул глава РФ в ходе прямой линии, он со своей стороны готов пообщаться с украинским лидером, однако поставил под сомнение целесообразность такой встречи.

«Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал Украину под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти - в Берлине и в Париже. Ну о чем разговаривать?», - задался вопросом Путин.

Поэтому встреча с украинским президентом возможна, однако сначала нужно понять, о чем говорить, указал глава РФ.

Также Путин затронул вопрос взаимоотношений между Москвой и Киевом, отметив, что считает русский и украинский народы единым целым, хотя при этом сегодняшнее руководство Украины является недружественным к России.