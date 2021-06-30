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Путин оценил перспективы встречи с Зеленским

Светлана Иванова
13:17 30.06.2021
Целесообразность встречи с президентом Украины вызывает сомнения, потому что страна находится под полным внешним управлением, считает глава РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российский президент Владимир Путин оценил вероятность встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как подчеркнул глава РФ в ходе прямой линии, он со своей стороны готов пообщаться с украинским лидером, однако поставил под сомнение целесообразность такой встречи.

«Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал Украину под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти - в Берлине и в Париже. Ну о чем разговаривать?», - задался вопросом Путин.

Поэтому встреча с украинским президентом возможна, однако сначала нужно понять, о чем говорить, указал глава РФ.

Также Путин затронул вопрос взаимоотношений между Москвой и Киевом, отметив, что считает русский и украинский народы единым целым, хотя при этом сегодняшнее руководство Украины является недружественным к России.

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