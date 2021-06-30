Путин заявил, что Россия не планирует блокировать зарубежные соцсети

Россия не планирует блокировать зарубежные социальные сети, сайты и видеохостинги, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос в ходе прямой линии.

«Нет, у нас нет таких планов, мы никого не собираемся блокировать, собираемся работать с ними. Но есть проблемы, которые заключаются в том, что они нас посылают подальше, когда не выполняют наши требования и российские законы», - сказал глава государства.

Российский лидер добавил, что на первом этапе международные платформы должны открывать в РФ полноценные представительства и юридические лица, с которыми можно вести диалог.

Владимир Путин привел Telegram в качестве примера нормального взаимодействия властей с социальными сетями.

Ранее президент, отвечая на вопрос об инциденте с эсминцем Defender у берегов Крыма, назвал случившееся провокацией, за которой стоят не только британцы, но и американцы.